V Belici zbili pešca

Ob 15.45 je v naselju Belica v občini Dobrova–Polhov Gradec osebno vozilo zbilo pešca, poroča Agencija RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Dvor so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.