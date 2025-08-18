UGRIZ

V Bači pri Modreju jo je pogrizel pes, končala v ZD Tolmin

Zoper lastnika psa bo uveden hitri postopek pri prekrškovnem organu.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Yuriygreen/getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Yuriygreen/getty Images

M. U.
18.08.2025 ob 14:30
M. U.
Novogoriške policiste so v nedeljo popoldan obvestili, da se je v ZD Tolmin zglasila občanka zardi ugriza psa. Tam so ji oskrbeli rano na levi nogi, ki jo je dobila v petek.

Večerni sprehod se je po ugrizu psa v roko končal s pristankom v bolnišnici

Takrat je bila na sprehodu v Bači pri Modreju in je proti njej nenadoma skočil manjši pes in jo ugriznil. Zoper lastnika psa bo uveden hitri postopek pri prekrškovnem organu PP Tolmin, so še navedli na PU Nova Gorica. 

Več iz te teme:

Tolmin pes ugriz PU Nova Gorica ugriz psa

