V Bači pri Modreju jo je pogrizel pes, končala v ZD Tolmin

Novogoriške policiste so v nedeljo popoldan obvestili, da se je v ZD Tolmin zglasila občanka zardi ugriza psa. Tam so ji oskrbeli rano na levi nogi, ki jo je dobila v petek.

Takrat je bila na sprehodu v Bači pri Modreju in je proti njej nenadoma skočil manjši pes in jo ugriznil. Zoper lastnika psa bo uveden hitri postopek pri prekrškovnem organu PP Tolmin, so še navedli na PU Nova Gorica.