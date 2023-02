V avtu sta bila moški in ženska ter trije otroci, ne boste verjeli, kaj so odpeljali s trgovine

V soboto popoldne so celjske policiste iz trgovine v Slovenskih Konjicah obvestili, da sta neznanca iz trgovine odpeljala dva polna vozička različnih artiklov, ki jih nista plačala.

»Prav tako so nam posredovali registrsko številko vozila s katerim sta se odpeljala. Vozilo, v katerem sta bila moški in ženska ter trije otroci, vsi doma z območja PU Novo mesto, smo ustavili v Šempetru,« so sporočili javnosti.

Ukradene stvari so jim zasegli, sledi kazenska ovadba.