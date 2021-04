V avtomobilu našli mrtvega moškega, gre za očeta znane Slovenke

V petek ob 14.20 so bili koprski policisti obveščeni, da je na avtocesti parkiran osebni avtomobil, voznik v njem pa se ne odziva. Tja so prišli reševalci in gasilci. 56-letnega voznika so reševalci oživljali, a je zdravnica lahko le potrdila njegovo smrt.Naknadno je bilo ugotovljeno, da je 56-letnik vozil od Kopra proti Kozini in pred izvozom Ravne zapeljal desno. Podrsal jezaščitno ograjo, zapeljal levo, podrsal še levo ograjo in nato nazaj na desno na odstavni pas, kjer se je ustavil.Kot se je pozneje izkazalo, je v nesreči umrl oče kuharske mojstrice in udeleženke šova Masterchef in Kmetija, ki je to novico objavila na spletnem omrežju. Oče se je peljal na zdravniški pregled v Novo Gorico, a ga je med vožnjo izdalo zdravje. »Včeraj se je moj petek iz prijetnega druženja spremenil v grozljivko. Novica, ki me je spravila dobesedno na tla in zaradi katere ne najdem besed, ki bi opisale mojo žalost in bolečino. S težkim srcem to pišem in solze mi tečejo. Dragi ata, praznina, ki je nastala ... ni besed, kako mi je hudo. Prehitro si odšel. Rada te imam.«