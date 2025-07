V avtokampu v Izoli skoraj tekla kri! Razlog šokanten, pri koritih za pomivanje posode se je začelo

V avtokampu v Izoli je v soboto prišlo do prepira med gostoma. Policisti so ugotovili, da si je 45-letni Hrastničan pri koritih za pomivanje posode umival zobe, kar je razburilo 73-letnega Ljubljančana.

Vrnil se je z večjim nožem

Slednji ga je na grob način opozoril, da se tam zob ne sme umivati, nakar mu je prvi odvrnil, da naj ga pusti pri miru. Ljubljančan je nato odšel do svoje prikolice in se vrnil z večjim nožem, s katerim je nato 45-letniku nakazal, da ga bo zabodel v trebuh. Policisti so na kraju kršitelj nož zasegli, zoper njega pa bodo zaradi kaznivega dejanja grožnje podali kazenska ovadba.