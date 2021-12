V avtobusu umrl moški: ni bil njihov uslužbenec

V četrtek nekaj minut po četrti uri popoldne so gasilce GARS Kranj obvestili, da na parkirišču prevoznega podjetja Arriva v Ulici Mirka Vadnova gori avtobus. Kot je za medije povedal vodja intervencije Primož Šifrer, je na požarišče prihitelo 10 gasilcev GARS Kranj in 11 iz PGD Primskovo. Medtem so zaposleni v podjetju z ročnimi gasilnimi aparati poskušali pogasiti ogenj, ki se je že razširil po celotni dolžini avtobusa, a žal niso bili uspešni. Gasilci so obkrožili avtobus in kmalu jim je vendarle uspelo ukrotiti ogenj. A ko so vstopili v vozilo, polno dima, so presenečeni naleteli na neznan...