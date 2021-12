V audija zbasal 13 prebežnikov

Ko je konec avgusta na odstavnem pasu avtoceste med Šentrupertom in Vranskim zaradi okvare obstalo osebno vozilo audi Q7, sta celjska prometna policista ugotovila, da je v njem nagnetenih 13 državljanov Pakistana. Tihotapec, ki jih je ilegalno pripeljal v Slovenijo, je pobegnil, ko je vozilo zaradi okvare obstalo.

Voznik naj bi Pakistance naložil na območju Republike Hrvaške in jih ilegalno pripeljal v Slovenijo. Namenjeni so bili v Italijo. Pakistanski državljani so bili zaradi vožnje v nečloveških razmerah onemogli, enemu so takoj pomagali reševalci, zaradi slabega zdravstvenega stanja so ga v nadaljevanju odpeljali v celjsko bolnišnico, tam so ga oskrbeli. »Državljane Pakistana smo po izvedenih postopkih odpeljali v azilni dom v Ljubljano, o pobeglem vozniku pa smo zbirali obvestila. V sredo smo mu odvzeli prostost in ga pridržali. Gre za 34-letnega državljana Bosne in Hercegovine,« je sporočila Milena Trbulin, predstavnica celjske policijske uprave za odnose z javnostjo.

Tihotapca prebežnikov so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku

Ker je nezakonito, za plačilo in v človeka nevrednih razmerah po ozemlju Slovenije prevažal 13 državljanov Pakistana, ki niso imeli dovoljenja za vstop ali bivanje pri nas, so ga včeraj s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Za kaznivo dejanje mu grozi od tri do petnajst let zapora in denarna kazen.