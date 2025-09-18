V Ankaranu napadel pes, 39-letnico pošteno ugriznil. Lastnico čaka takšna kazen

V sredo ob 18.20 so policisti obravnavali ugriz psa v Ankaranu. Ugotovili so, da je pes last 44-letne ženske in da je ugriznil 39-letno žensko. Zoper lastnico psa bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

Kakšne so kazni?

Če lastnika ne varuje nevarnega psa, se globa za fizično osebo giblje med 800 in 1200 evri. Za opustitev fizičnega varstva psa (tudi, če ni označen kot nevaren), ko je pes na javnem mestu, globa znaša 200 do 400 evrov.

Če pes ugrizne,in ima status nevarnega psa so določeni obvezni ukrepi, kot je šolanje psa in lastnika. Če šolanja ni ali ni uspešno, lahko veterinar odredi usmrtitev psa.