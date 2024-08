V 67. letu umrla Barbara Verdnik, nekdanja prva ženska Primorskih novic

Po hudi bolezni je v 67. letu starosti umrla nekdanja dolgoletna direktorica Časopisno-založniške družbe Primorske novice Barbara Verdnik, ki je družbo vodila od leta 1990 do leta 2006, poročajo Primorske novice. Po njihovih navedbah so Primorske novice pod njenim vodstvom rasle na več ravneh in dosegle rekordno naklado.

Verdnik se je rodila v Mariboru. Po diplomi iz novinarstva na ljubljanski univerzi se je preselila v Istro in se zaposlila v uredništvu omenjenega medija. Specializirala se je za gospodarske teme ter spremljala tedanji razvoj in preobrazbo primorskega gospodarstva.

Razširila in pomladila medij

V času političnih sprememb je leta 1990 postala direktorica Časopisno-založniške družbe Primorske novice. Pod njenim vodstvom je bilo modernizirano delo uredništva in celotne družbe. Izpeljana je bila informatizacija, petkovi in torkovi izdaji časnika je bila dodana sobotna, posledično se je širil in pomlajeval kolektiv.

»V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so Primorske novice pod vodstvom Barbare Verdnik rasle na več ravneh, dosegle rekordno naklado in imele velik vpliv na oblikovanje javnega mnenja na Primorskem,« so poudarili pri Primorskih novicah.

Z mesta direktorice je bila Verdnik odstavljena leta 2006. Tudi na samostojni poti je ostala kritični opazovalec dogajanj v okolju, obenem pa je iskala vzvode, da ga izboljša, med drugim s političnim delovanjem, poročajo.