V 3 mesecih je Damir ukradel 12 oplov (FOTO)

Ducat stanovalcev večjih blokovskih naselij v glavnem mestu Slovenije je v hladnih jutrih obupano iskalo svoje jeklene konjičke znamke Opel, toda na parkiriščih jih ni bilo več. Ni jim preostalo drugega, kot da pokličejo policijo in prijavijo tatvino vozila. Število kraj oplov se je začelo močno povečevati sredi decembra na območju Fužin, Most, Štepanjskega naselja in Novih Jarš, policisti pa so na koncu preiskave presenečeno ugotovili, da naj bi 12 avtomobilov v pičlih treh mesecih ukradel en sam človek, ki pa je zdaj za slovenskimi zapahi. Gre za 39-letnega Srba Damirja Đajića, ki je iz ...