Danes okoli 7.30 se je pri Želodniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena avtobus in osebni avtomobil. Voznica se je pri tem poškodovala, reševalci so jo odpeljali v UKC Ljubljana.Center za zaščito in reševanje Domžale poroča, da je bilo to v zadnjih 12 urah že četrto posredovanje v prometnih nesrečah. Še zlasti so imeli polne roke dela sinoči, ko so se okoli 20. ure zgodile tri prometne nesreče.V Mengšu je voznica osebnega vozila v krožišču odvzela prednost kolesarju, ki se je lažje telesno poškodoval.Mlajši kolesar se je ob trku z vozilom poškodoval tudi v naselju Rova, dve vozili pa sta trčili v križišču pred papirnico na Količevem. Dve osebi sta se poškodovali.