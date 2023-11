Utihnil je glas Petrove trobente: z letališča je peljal domov očeta in mamo

Poročali smo že o hudi prometni nesreči, ki se je pred natanko enim tednom nekaj pred 22. uro pripetila zunaj naselja Velika Pirešica. Kot so takrat sporočili s celjske policijske uprave, je v nesreči ena oseba izgubila življenje, tri so se hudo poškodovale, ena pa lažje .

Bil je tudi član Pihalnega orkestra Slovenj Gradec. FOTO: Facebook

Kmalu po dogodku so se na družabnem omrežju začele vrstiti objave, v katerih so se prijatelji, tudi glasbeniki, poslavljali od 51-letnega Petra Pačnika. Prav on je bil namreč žrtev tragedije, ki jo je sicer povzročil 36-letni voznik osebnega vozila, ki je tisti večer z neprilagojeno hitrostjo vozil iz smeri Velike Pirešice proti Arji vasi in zapeljal na nasprotno vozišče v trenutku, ko mu je naproti pravilno pripeljal Pačnik. Sledilo je silovito čelno trčenje, Pačnik je zaradi hudih poškodb izgubil življenje, medtem ko sta se sopotnika v avtomobilu, stara 73 in 79 let, hudo poškodovala. V trčenju se je hudo poškodoval tudi 36-letni povzročitelj prometne nesreče, lažje pa 30-letnik.

Bil je priljubljen profesor trobente, vselej ponosen na dosežke svojih učencev na različnih tekmovanjih. FOTO: Facebook

Kot smo izvedeli, se je Pačnik domov, na Koroško, natančneje v rodni Slovenj Gradec, vračal z letališča, kamor sta se s potovanja po Turčiji tistega večera vrnila njegova oče in mama, nekoč učitelja v osnovni šoli v Slovenj Gradcu. V pedagoške vode, prežete z glasbo, se je podal tudi njun sin Peter; bil je profesor trobente, ki jo je zadnja leta poučeval na glasbeni šoli v Sežani. Veliko je tudi skladal, še vedno je bil član Pihalnega orkestra Slovenj Gradec. Veliko je glasbenikov, ki so Petra dobro poznali od mladih nog, in mnogi se strinjajo, da je bil v mladosti pravi pravcati glasbeni genij. Bil je tudi vodja t. i. SG Tomos trobilnega banda, znanega po balkanskem melosu. Službena pot ga je sicer odpeljala v Sežano, kjer je bival med tednom, a se je rad vračal domov, na Koroško. Čeprav je oboževal športne avtomobile, pa nikoli prej ni doživel prometne nesreče. Četrtkova je bila zanj usodna.

Poslavljajo se številni prijatelji, po večini glasbeniki

Od Petra se na družabnem omrežju poslavljajo številni prijatelji, po večini glasbeniki. »Žalosten dan za vse nas in Pihalni orkester Slovenj Gradec. Izgubili smo cenjenega, spoštovanega glasbenega kolega. Dragi, Pero Peter Pačnik, počivaj v miru,« se je od njega na facebooku poslovila zborovodkinja Metka Dobnik, Mitja Repnik pa je spomnil, da je pred leti napisal skladbo Nebo nad Slovenj Gradcem, ki opisuje štiri zvezde (Étoile du soir, Étoile du Matin, Étoile obscure in Étoile Polaire). »In nekoč jo med tvojimi zvezdami ponovno skupaj zaigramo,« je zapisal.

Letos je sicer v prometnih nesrečah na območju PU Celje umrlo 10 ljudi, lani v enakem obdobju pa 15.