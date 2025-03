Ustreljeni brat mu je prerezal mizo: Janez bi gate dal s sebe za nas, za sosede je zmeraj skrbel

Prvega oktobra lani je Janezu Zajcu, če gre verjeti njegovim sosedom iz Maršičev v občini Ribnica, zaradi dolgoletnega spora z bratom Poldetom enostavno »počil film«. V roke je vzel slabo predelano pištolo zastava in jo uperil proti 57-letnemu bratu. Ob prvem strelu, ura je bila 16.55, je zgrešil vitalne dele njegovega telesa, zaradi slabše funkcionalnosti pištole, kot je na predobravnavnem naroku pojasnila tožilka Maja Ulčar, pa pištola ni imela zadostne energije, da bi lahko povzročila poškodbe, zaradi katerih bi bilo lahko ogroženo njegovo življenje (utrpel je le odrgnino leve nadlahti). Polde se je po prvem strelu podal v beg, a je Janez tekel za njim in še najmanj trikrat ustrelil proti njemu. Potem je sosed Anže skočil vmes in ga ustavil.

Janez bi gate dal s sebe za nas, za sosede je zmeraj skrbel.

Po priznanju krivde in iskrenem obžalovanju ga je ljubljanski okrožni sodnik Rok Kobal včeraj obsodil na ravno tolikšno enotno zaporno kazen, dve leti in pol, kot jo je predlagalo tožilstvo. Obramba se je zavzemala za nižjo kazen, saj je, kot je pojasnil njegov zagovornik Matiček Žumer, njegov 62-letni klient kaznivi dejanji storil po večletnih sporih z bratom, »pri čemer sta za spor vedno potrebna dva«. To, je nadaljeval, ne opravičuje njegovega dejanja, »so pa zagotovo to okoliščine, ki dejanje postavljajo v nekoliko drugačno luč. Obtoženi je prej pomoč iskal tudi pri centru za socialno delo in policiji, vendar po njegovem prepričanju neuspešno, kar je ob navedenem in njegovem slabem zdravstvenem stanju vplivalo na storitev kaznivega dejanja.«

Izpustil naj bi njegovega kanarčka

Janeza, ki ima popolnoma prazen kazenski in prekrškovni list, je prišlo na sodišče podpret več sosedov. Uvodoma so povedali, da se dobro razumejo z obema bratoma, je pa res, pravijo, da je Janez v primerjavi s Poldetom precej bolj družaben. Dodajajo, da je po domači vasi in sosednjih vaseh znan po tem, da brez težav priskoči na pomoč in je zelo gospodaren. »Janez bi gate dal s sebe za nas, za sosede je zmeraj skrbel,« poudarjajo. Polde, razlagajo, naj bi zašel v nekakšne finančne težave, zaradi česar naj bi se brat bal, da bo na koncu ostal še brez polovice hiše, ki si jo je delil z njim: »Vsak človek ima neko mejo, nato pa ti samo poči film.« Polde, nadaljujejo, naj bi mu pred tem dogodkom zelo nagajal, nekoč naj bi mu celo na pol prerezal mizo: »Svoj del je zrezal, Janezovega pa je pustil, in miza je bila prevrnjena.« Pa tudi kanarčka je izpustil in tako menda povzročil njegovo smrt. Janez, ki do pravnomočnosti sodbe ostaja za rešetkami, mora, kot je še odločilo sodišče, bratu izplačati 2000 evrov odškodnine.

Polde je imel velikansko srečo. Foto: Milan Glavonjić

Polde je dan po dogodku v pogovoru za Novice izrazil prepričanje, da ga je želel brat ubiti. »Deliva si hišo z vsemi prostori in ne vem, kako bo življenje pod isto streho potekalo naprej,« je zaskrbljeno dodal. »Ko je umrla mama, sem se svojemu deležu odpovedal sestri v prid. Ne vem pa, kam sta izginila traktorja,« je še povedal.