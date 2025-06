Ustavili so ga ponoči. Pijani 29-letnik bo moral plačati najmanj 1200 evrov

Kranjski policisti so v sredo okoli 23.40 na širšem območju Kranja obravnavali 29-letnega voznika, ki je avtomobil vozil pod vplivom alkohola (1,02 mg/l, kar je več kot 2 promila!).

Policisti so mu odredili pridržanje do 12 ur. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnjo obravnavo okrajnemu sodišču. Predvidena kazen za tak prekršek je najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.