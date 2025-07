Ustavila sta jo v Trebnjem: voznica krepko pijana, divjala kot da vozi formulo

Policisti PU Novo mesto poročajo o več hudih prometnih prekrškarjih. Tako so v sredo okoli 8.30 na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi Q5, francoskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 69 km/h. 29-letnemu državljanu Francije so zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izrekli globo.

Brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pod vplivom alkohola in prepovedanih drog

Med kontrolo prometa v Bršljinu so policisti PP Novo mesto v noči na četrtek zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf.

Med postopkom so ugotovili, da 29-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,37 miligrama alkohola. Odredili so mu tudi hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina in opiatov. Odrejen strokovni pregled je kršitelj odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prekoračila hitrost in vozila pod vplivom alkohola

V sredo nekaj po 19. uri sta policista PPP Novo mesto na relaciji Novo mesto - Trebnje pri mobilni meritvi hitrosti ugotovila prekoračitev hitrosti voznice osebnega avtomobila. Izmerjena hitrost je bila 173 km/h, ustavila pa sta jo v Trebnjem.

Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola sta ji odredila alkotest, v litru izdihanega zraka je imela 0,58 miligrama alkohola (1,21 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.