Ustavila ga je policija, izdajal se je za brata

V Kopru so policisti ustavili 42-letnika, ki je vozil kombinirano vozilo in bil brez vozniškega dovoljenja. V postopku se je policistom predstavil z bratovimi podatki, saj sam nima nobenega dokumenta. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega pa bo napisan obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.