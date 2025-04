Ustavil se je, ker ga je rotila

Adnan Durmić, ki ga tožilstvo preganja zaradi poskusa uboja Z. D., od začetka postopka na ljubljanskem okrožnem sodišču vztraja, da 61-letne sostanovalke nikakor ni hotel ubiti. »Ne morem priznati nekaj, česar nisem storil. Če bi jo hotel ubiti, je ne bi tepel s plosko roko, temveč bi jo zdrobil. In ne bi odpiral vrat policistom,« je kot na predobravnavnem naroku tudi v teh dneh v zagovoru ponovil 41-letnik. Tožilstvo je v obtožnico namreč zapisalo, da se je ustavil zgolj zaradi policistov, ki so 8. novembra lani, ko se je dogodek zgodil, prispeli na Tacensko cesto v Ljubljani. Od napadalca so namreč zahtevali, naj odpre, če ne bodo vdrli s silo. Le zaradi tega naj bi Durmić prenehal daviti in dušiti oškodovanko in je policistom odprl. A tudi Z. D. je na sodišču na večkratno vprašanje tožilke Anite Filipčič in sodnice Žive Zaplotnik zdaj povedala, da se je Durmić ustavil že pred tem, ko ga je rotila, naj preneha.

Tožilstvo je obtoženemu v zameno za priznanje krivde ponudilo sedem let zapora. FOTO: Uroš Hočevar

Kuhanje ali tatvina?

Večji del tega, kar se je tistega dne ob 15.45 dogajalo v stanovanju, kjer sta oba živela, sta vpletena opisala povsem različno. Durmić je pri oškodovanki, ki je potrebovala pomoč na domu, k njej naj bi namreč hodile tudi oskrbovalke, očitno živel v nekakšno zameno za skrb. Za njo je skrbel od leta 2022, čeprav so bile z njo takšne težave, da so se ji celo otroci odpovedali. Pred tem, je bilo slišati na sodišču, so se v stanovanju zadrževali klošarji in pijanci, ki so jo zlorabljali na vse možne načine, kar je preprečil prav on. Kot je povedal obtoženec, ki je v tistem času prejemal socialno podporo v višini okoli 480 evrov, nekaj pa je zaslužil tudi, ko je občasno delal kot kuhar, mu je začel med bivanjem pri njej izginjati denar, pa bančne kartice, in tudi dva mobilna telefona. Z. D. naj bi denar porabljala za sladkarije in cigarete.

Na izrecno vprašanje sodnice, zakaj je prenehal, je odgovorila, da zato, ker ga je prosila in je očitno videl, da bo sicer »odšla na oni svet«.

Tistega dne, ko je ponovno videl, da denarja ni, pa ga je po lastnih besedah »odneslo«, saj so ga njena dejanja prizadela in »ljubezen se je spremenila v sovraštvo«. »Ja, res je, moje sramotno dejanje je, da sem se spravil na starejšo žensko,« je dejal. A vztrajal, da je ostalo le pri šestih do sedmih »vzgojnih« udarcih s plosko roko v kuhinji. »Bog mi je priča, da je nisem hotel ubiti.« Je pa potrdil, da je res vpil nanjo, lahko da je rekel tudi, da jo bo ubil. A v takšnih okoliščinah po njegovem človek marsikaj reče. Prav zaradi vpitja v stanovanju, ves čas naj bi namreč na pomoč klicala tudi ona, je sosed poklical policijo.

Kot je na prostoru dejala upokojena diplomirana medicinska sestra, je kuhala juho, ko je prišel Adnan in ji rekel, naj preneha. A je začela »jezikati nazaj«, ker se namreč ni pustila odgnati iz lastne kuhinje. Adnan naj bi ponorel in jo s pestjo začel tepsti po glavi in celotnem gornjem delu telesa. Ko je šla v spalnico, je šel za njo in nadaljeval ter jo porinil na posteljo. Med tepežem – prejela naj bi vsaj 20 udarcev – naj bi jo tudi dušil z blazino in davil z rokami, da ji je zmanjkovalo zraka, pa grizel. Vmes naj bi vpil, da jo bo zadavil in ubil, ker si to zasluži. A je torej na izrecno vprašanje sodnice, zakaj je prenehal, dejala, da zato, ker ga je prosila in je očitno videl, da bo sicer »odšla na oni svet«.

Sprememba obtožnice?​ Glede na potek postopka in pričanje oškodovanke zagovornik Andrej Crček pričakuje modifikacijo obtožnice, saj po njegovem v tem primeru ni mogoče govoriti o poskusu uboja. Kvečjemu bi namreč lahko šlo za milejše kaznivo dejanje. V nasprotnem primeru pričakuje oprostilno sodbo, nam je povedal po obravnavi.

Z. D. je zanikala, da bi obtoženemu kradla denar, in poudarila, da prejema pokojnino v znesku 1700 evrov, zaradi česar denarja ne potrebuje. A je na vprašanje potrdila, da ji center za socialno delo, ker ji je bila odvzeta poslovna sposobnost, dejansko izroči le kakih 100 evrov na teden, preostalo pa zadrži na njenem računu. Čeprav je zdaj dejala, da o izginotju denarja in drugih stvareh ne ve ničesar, je v preiskavi krivdo za to pripisala nekim »demonom«. Na Durmićeva vprašanja je potrdila, da je res skrbel zanjo – ji denimo kuhal, čistil, jo masiral, strigel nohte na nogah. »Še vedno te imam rad, želim ti vso srečo,« ji je v nekem trenutku dejal. »Ali tistega, ki ga imaš rad, tepeš?« pa je odvrnila 61-letnica.

Sojenje se nadaljuje 15. aprila.