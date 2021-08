Ustavil na odstavnem pasu, ko je v njih trčil tovornjak

V torek malo po 16. uri je 40-letni voznik osebnega avtomobila ustavil vozilo na odstavnem pasu avtoceste A5 nekoliko naprej od razcepa Dragučova proti Pernici, ker je eni izmed njegovih sopotnic postalo slabo. V isti smeri je takrat pripeljal 37-letni voznik priklopnega tovornega vozila in trčil v ustavljen osebni avtomobil.



Tovorno vozilo je nato zapeljalo z avtoceste, prebilo varovalno ograjo, nato še žičnato ograjo in se prevrnilo na desni bok v jarek. Naloženo je imelo tri železne konstrukcije.



Voznika osebnega avtomobila so iz zverižene pločevine s tehničnim posegom rešili gasilci.



V prometni nesreči sta se oba voznika in ena od sopotnic v osebnem avtomobilu lahko telesno poškodovali. Vse so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.



Policisti so vozniku priklopnega tovornega vozila izdali plačilni nalog.

