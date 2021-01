Uspešni štajerski poslovnež pijan zapeljal prijatelja v smrt

Kmalu bo minilo poldrugo leto, odkar so sorodniki, prijatelji in znanci na zadnji poti pospremili 36-letnega Petra Pignarja iz Lancove vasi, ki je septembra 2019 na podravski avtocesti umrl v razbitinah dragega mercedesa. Nesreča pri izvozu za Marjeto na Dravskem polju je vzbudila veliko pozornosti predvsem zaradi dveh dejstev. Očividci so poročali, da je mercedes S 63 AMG coupe proti Mariboru vozil veliko prehitro, gasilci pa so med reševanjem obeh ponesrečencev iz avtomobila naleteli na bergle, ki so, kot se je pozneje izkazalo, pripadale danes 42-letnemu vozniku Aleksandru Žumerju. A...