Usodo izzival 180 na uro

Lani smo pogosto poročali o motorističnih nesrečah v Posočju. In da ne bi bilo tudi letos tako, policisti od 29. junija do 12. julija skupaj z agencijo za varnost prometa več pozornosti posvečajo tej problematiki. Aktualno je varnost cestnega prometa na območju PU Nova Gorica po besedah tiskovnega predstavnika Deana Božnika sicer v pozitivnem trendu. Od 1. januarja do 28. junija je umrl en motorist, in sicer italijanski državljan, v Goriških brdih. Večina nesreč enoslednih vozil se je zgodila v Vipavski dolini (18), v Zgornjem Posočju pa so se zgodile le tri. »Gre za bistveno izboljšanje prometno-varnostne situacije na tem območju, saj smo v enakem lanskem obdobju beležili kar 23 prometnih nesreč enoslednih motornih vozil v občinah Bovec in Kobarid, 6 v občini Tolmin (letos 1) in 9 v občini Idrija (letos nobene),« je povedal. Pandemija in vreme Ugodne statistike sicer ne gre pripisati drugačnemu obnašanju na cesti. Policisti ocenjujejo, da je k pozitivnemu trendu pripomoglo predvsem obdobje za zajezitev pandemije covida-19, saj je bil cestni promet zaradi znanih ukrepov vsaj mesec in pol zmanjšan na minimum, v maju in juniju letos pa je k manjšemu številu voznikov motornih koles in mopedistov na cestah, zlasti v Zgornjem Posočju, pripomoglo vremensko nestanovitno obdobje s pogostimi padavinami. Zaradi tega je bilo tudi zelo zmanjšano število tujih in domačih gostov.



Policisti so že minuli konec tedna izvajali poostren nadzor in ugotovili 15 kršitev voznikov motornih koles, 5 neupoštevanj talnih označb oziroma nepravilnega prehitevanja, 7 pa je bilo prekoračitev hitrosti. »Izstopajoča prekoračitev hitrosti v Zgornjem Posočju je bila vožnja voznika motornega kolesa 180 kilometrov na uro zunaj naselja, drugi kršitelj pa je vozil 144 kilometrov na uro. V naselju pa je bila najvišja izmerjena hitrost kršitelja, voznika motornega kolesa, 81 kilometrov na uro,« je povedal Božnik.

Glede na ugotovitve bodo policisti nadzor poostrili tudi prihajajoči konec tedna.