Usodno trčenje v robnik, 26-letnik umrl na kraju

Že včeraj smo na kratko poročali o tragični prometni nesreči 26-letnega motorista. Zgodila se je v nedeljo ob 13.33 na glavni cesti pri naselju Topolc v občini Ilirska Bistrica. Kot so sporočili policisti, je 26-letni voznik motornega kolesa, ki je vozil od Ilirske Bistrice proti Ribnici, zunaj Topolca na ravnem delu ceste zapeljal v desno, kjer je trčil v robnik.

»Z vozilom je nato drsel, trčil v prometni znak, nato pa je vozilo prevrnilo na levi bok in se po nekaj metrih ustavilo,« smo izvedeli. Voznik motornega kolesa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, 26-letna potnica pa je bila hudo poškodovana. Vzrok za prometno nesrečo je bila nepravilna stran vožnje, so sporočili s PU Koper.

Skoraj ob istem času, ob 13.21, so bili obveščeni tudi o nesreči motorista pri Škofijah. Državljan Italije, star 67 let, je v ovinku na cesti od Italije proti Škofijam zapeljal čez rob in padel. Sam se je huje poškodoval, njegova sopotnica pa lažje.

O motorističnih nesrečah so sicer poročali z različnih koncev Slovenije. Malo kasneje, ob 15.16, je v naselju Cezlak v občini Slovenska Bistrica prav tako padel motorist in se poškodoval. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so med drugim pomagali reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanca in zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske, s katerim so poškodovanca prepeljali v UKC Maribor.

Okoli 16.30 pa je motorist padel v Tomišlju, tokrat zaradi kombinacije vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola. Motorist, ki je padel in se lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka namreč 0,67 miligrama alkohola. Zoper njega bo uveden prekrškovni postopek.

Okoli 11.30 je počilo tudi v križišču Zadobrovške ceste in ulice Novo Polje, cesta I v Ljubljani, kjer je voznica v križišču izsilila prednost pred motoristom. V nesreči se je motorist lažje poškodoval. Zoper povzročiteljico bodo uvedli prekrškovni postopek.

Prometno nesrečo s hudimi poškodbami motorista so v soboto pred 13. uro obravnavali tudi v Šmartnem ob Paki, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča padel 65-letni voznik.

Tudi s PU Novo mesto so poročali o motoristični nesreči. V soboto okoli 11.30 je 23-letni voznik osebnega avtomobila prehiteval drug avto, zapeljal levo in trčil v motorista, ki je že prehiteval njegov avtomobil. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog, 55-letnemu motoristu, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, pa so motor zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Začetek motoristične sezone

Motoristična sezona se je, kar je mogoče sklepati tudi iz večjega števila nesreč, začela, včeraj pa se je začela tudi nacionalna preventivna akcija Varno z motorjem, ki bo trajala do 26. marca. Ob tej priložnosti je Agencija za varnost prometa s Policijo in UKC Ljubljana podala nasvete za varno motoristično sezono, pozvala k spoštovanju predpisov, motoriste pa tudi k udeležbi na delavnicah varne vožnje.

Predsednica Nataša Pirc Musar je vsem zaželela srečno pot. FOTO: Agencija Za Varnost Prometa

»Motoristi vemo, da je v tem času treba vložiti nekaj več truda v okrepitev in obuditev motoristične kondicije, saj je vožnja motorja večplastna, predvsem pa zelo dinamična aktivnost, ki od nas terja ne le dobro psihofizično stanje in kondicijo, temveč tudi obvladovanje motocikla, ki mora biti tehnično brezhiben, pri vožnji v ovinke, pri zaviranju v sili, usmerjanju pogleda, ravnotežju, koordinaciji v kritičnih situacijah zahteva nenehno spremljanje dogajanja na cesti,« je poudarila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je tudi sama motoristka.