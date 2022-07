Usodno sta si prekrižala pot

Tragična prometna nesreča se je v torek nekaj pred 18. uro popoldne zgodila v Šentjanžu na območju Rečice ob Savinji. Tam je 46-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Mozirja proti Radmirju, pri zavijanju v levo na dovozno pot k stanovanjski hiši zaprla pot 35-letnemu motoristu, ki jo je prehiteval. »Voznica se pred spremembo smeri vožnje ali premikom ni prepričala, da to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa, motorist pa je z nepravilnim prehitevanjem prav tako kršil določila zakona o pravilih cestnega prometa, saj je prehiteval pred seboj vozeče vozilo, ki je že dalo znak in je zavijalo v levo,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. Motorist je na kraju nesreče umrl zaradi poškodb. »Povzročiteljico bomo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« je še sporočila Trbulinova in dodala, da je nesrečni motorist postal letošnja dvanajsta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

Padali mopedisti ...

Poročila o hudih nesrečah najranljivejših udeležencev v prometu so v sredo prihajala z več policijskih uprav. Tako sta v torek ob 12.56 na Ljubljanski cesti v Kopru trčila dva mopedista. »Policisti so z ogledom ugotovili, da je 45-letni voznik pri zavijanju levo spregledal 46-letnika, ki ga je v tistem času prehiteval. Slednji je zaradi trka padel po tleh in se hudo poškodoval. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba,« pojasnjuje Jure Griljc, vodja sektorja uniformirane policije. Ob 17.29 pa je v Šalari 42-letna voznica osebnega avtomobila spregledala 18-letno voznico skuterja, na katerem je bila še 18-letna sopotnica.

Dekleti na skuterju sta zaradi trka padli po cestišču in se lažje poškodovali. Povzročiteljici so policisti na kraju nesreče izdali plačilni nalog.

... in kolesarji

S PU Nova Gorica pa so poročali o dveh hudo poškodovanih kolesarjih. V torek malo pred 14. uro je 54-letni voznik električnega kolesa, državljan Slovaške, vozil po turistični cesti na relaciji Strmec–Mangart. Zaradi vožnje preblizu desnega roba je z desno roko oplazil skalo v neosvetljenem predoru in padel po vozišču. V prometni nesreči je utrpel hudo poškodbo, saj si je zlomil mezinec desne roke, zaradi česar so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Na cesti pazite drug na drugega. FOTO: Blaž Samec

Zvečer, okoli pol osme, pa je 50-letna kolesarka vozila v naselju Selišče iz smeri Volarij proti Kamnemu. »V blagem levem nepreglednem ovinku ni vozila po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje, zapeljala je levo in čelno trčila v pravilno vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozil 33-letnik, državljan Slovenije,« pojasnjuje Dušan Povše, vodja izmene OKC PU Nova Gorica. Po trčenju je kolesarko vrglo na pokrov motorja, kjer je nato z glavo trčila v prednje vetrobransko steklo. Med vožnjo je uporabljala pripeto kolesarsko čelado.

Kako pomembna je ustrezna čelada, se je izkazalo tudi na Gorenjskem. Na območju Spodnje Sorice je namreč sam padel kolesar. »Z glavo je zadel robnik. Uporabljal je čelado, kar je zmanjšalo težo posledic padca in poškodb. Po podatkih policije se je lažje poškodoval,« pojasnjujejo na Policijski upravi Kranj. So pa o hudi nesreči poročali tudi s Policijske uprave Maribor, saj je v torek popoldne 57-letna kolesarka med vožnjo po Studencih v Mariboru padla in se huje poškodovala.