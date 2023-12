Usodno raftanje na Soči vzelo 55-letnega Američana: znano, kaj je pokazala preiskava

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so zaključili obsežno preiskavo okoliščin nesreče med raftingom na reki Soči, ki se je zgodila 19. septembra in v kateri je umrl 55-letni državljan ZDA. Pri preiskavi niso ugotovili znakov uradno pregonljivih kaznivih dejanj, pač pa je bila smrt posledica tragične nesreče.

Šestnajst državljanov ZDA, Kanade, Združenega kraljestva in Belgije se je 19. septembra pod vodstvom dveh vodnikov lokalnega ponudnika z dvema gumenjakoma za rafting spustilo po reki Soči od vstopne točke Boka pri naselju Log Čezsoški na Bovškem proti izstopni točki Trnovo 1, ki se nahaja pod naseljem Trnovo ob Soči, so sporočili s PU Nova Gorica.

Med plovbo je prvi gumenjak, na katerem je bilo osem tujih državljanov in 31-letni vodnik, približno na polovici poti zaradi visokega vodostaja zapeljal zunaj idealne linije rečnega toka in nasedel na skalo na desnem bregu Soče. Pri tem so v vodo padli štirje udeleženci raftinga, ki jih je nato odnesel vodni tok. Vodniku drugega čolna je nato iz reke uspelo rešiti tri udeležence, med katerimi je bil tudi onemogli 55-letni državljan ZDA. Četrtemu udeležencu iz prvega čolna se je po padcu uspelo samemu rešiti iz vode do bližnjega brega, nato pa se je odpravil peš do izstopnega mesta.

Onemogli Američan ležal v sredini čolna

Ob reševanju je na drugem raftu med potniki prišlo do zmede, pri nadaljnji plovbi niso upoštevali pozivov in navodil 40-letnega vodnika glede veslanja. Po reševanju je bilo na drugem čolnu skupno 12 oseb, onemogli 55-letni Američan pa je ležal v sredini čolna. Zaradi preobtežitve čolna, visokega vodostaja in neupoštevanja navodil o veslanju je drugi vodnik rafta izgubil nadzor nad plovbo, čoln pa je zaneslo v levo, zunaj idealne smeri rečnega toka, kjer je s prednjim delom trčil v skalnato brežino in se prevrnil, pri tem pa so vodnik in potniki padli v reko Sočo.

Vodniku in desetim udeležencem se je uspelo rešiti iz reke na bližnji breg, medtem ko je tok reke prevrnjeni raft in 55-letnega Američana odnesel približno dva kilometra do visečega mostu pri kampu Trnovo. Negibnega Američana so 300 metrov nižje od mostu vodniki drugih raftov potegnili iz reke ter ga oživljali vse do prihoda reševalcev iz tolminskega zdravstvenega doma. Kljub posredovanju je ameriški državljan umrl.

V tem dogodku sta se lažje poškodovala še dva udeleženca raftinga iz drugega čolna, sicer prav tako državljana ZDA.