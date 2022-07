Zaradi prehitevanja poškodovana tudi otroka

Danes ob 5.13 sta na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom v smeri Ljubljane pri prehitevanju trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na enem vozilu in nudili prvo pomoč trem lažje poškodovanim osebam do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Ljubljana so eno odraslo osebo in dva otroka oskrbeli ter prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.