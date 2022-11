Jesenske počitnice družine Rigler so se bližale h koncu. Uživali so tako v še zadnjih dnevih pred šolskim in delovnim nadaljevanjem leta. Še pred nekaj dnevi je Boštjan Rigler, doma iz Ljubljane, poslal sodelavcem fotografijo njihovega družinskega avtodoma v sončnem zahodu. Ob 54-letnem tehničnem direktorju na Pro Plusu, kjer je deloval od samega začetka in to uspešno medijsko hišo tudi pomagal postaviti na noge, so bili še 10 let mlajša žena Mateja ter njuna mladoletna otroka, 14-letni sin in še leto mlajša hči. Oče je tik pred odhodom z največjim možnim zanosom pripovedoval o svojem načrtu,...