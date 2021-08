Usodna sobota: pomoč je prišla, a zanj je bilo prepozno

Danes ob 15.39 je na kolesarski stezi med Ribčevim Lazom in Staro Fužino, občina Bohinj, omedlel kolesar. Posredovala je ekipa NMP in posadka helikopterja Slovenske vojske z ekipo helikopterske medicinske nujne pomoči (HeNMP), vendar je bilo oživljanje neuspešno – kolesar je umrl.



Ekipa HeNMP se je vrnila na letališče Brnik, javlja uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: