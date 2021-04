Uslužbenec sodišča sodeloval s kriminalci

Petnajst ljudi so celjski kriminalisti, ki so opravili obsežno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog in prepovedanega prehajanja državne meje in jo v minulih dneh tudi zaključili, ovadili za 49 različnih kaznivih dejanj. V šestih primerih je šlo za izdajo tajnih podatkov, v enem primeru za dajanje daril, v štirih za nedovoljeno prehajanje državne meje, v 38 primerih pa za neupravičeno proizvodnjo prepovedanih drog in promet z njimi. Damjan Turk je razkril podrobnosti preiskave.»Sedem osumljencev smo v petek privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Celju, ta...