Usedel se je v avto in ga poskušal ukrasti, lastnik ga je zaustavil, a dobil po glavi

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 221 klicev, med temi 104 interventnih oziroma takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije.

V Mariboru naj bi moški včeraj skušal odtujiti osebni avtomobil tako, da je sedel vanj in ga spravil v pogon ter se odpeljal, kar je opazil njegov lastnik in mu dejanje skušal preprečiti, tako da je sedel vanj in ga pozival naj ustavi, pri tem naj bi ga neznanec tudi udaril, potem pa vozilo ustavil in zbežal. O dogodku policisti še zbirajo obvestila.