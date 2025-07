13 let se je izogibala pozivom sodnih organov, Urško le dočakali na sodišču

Včeraj zjutraj se je pred sodno dvorano št. 46 zbralo več deset vlagateljev v zadevi Profit Club. Mnogi so želeli v živo videti 40-letno Urško Šprah, večina pa jih je na sodišče, kot je zatrdil sodnik dr. Boštjan Polegek, poslala pisni premoženjskopravni zahtevek.

Včeraj so na sodišču namreč izpeljali predobravnavni narok zoper Šprahovo. Tožilstvo ji očita domnevno goljufijo in pranje denarja v zadevi Profit Club, s selitvijo v tujino pa naj bi se kar 13 let izogibala pozivom sodnih organov. Obtožena očitkov ni priznala, zato se bo jeseni začela glavna obravnava. Zagovornik obtožene, ljubljanski odvetnik Gorazd Fišer, pa je že vložil zahtevo za izločitev domnevno nezakonito pridobljenih dokazov.

Pet oproščenih

Že pred tem je tožilec Specializiranega državnega tožilstva (SDT) Matija Hostnik javno predstavil obtožnico, ki Ptujčanki očita, da je z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Club Mitjo Petričem in še nekaj člani združbe med julijem 2007 in septembrom 2012 domnevno ogoljufala najmanj 63 vlagateljev, ki kljub obljubam o donosnih naložbah niso nikoli dobili vrnjenih približno 2,3 milijona evrov.

63 vlagateljev omenja obtožnica.

Medtem ko je Petrič slovenskim organom pregona še vedno nedosegljiv, je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov že pred časom pravnomočno oprostilo peterico osumljenih sodelovanja pri goljufijah po vzoru finančnih piramid. Po besedah tožilca Hostnika naj bi Petrič leta 2005 s sodelavci ustanovil Profit Club in začel novačiti vlagatelje z obljubami o visokih donosih.

Vlagatelje naj bi zavajali tudi s spletno stranjo, kjer so bili prikazani lažni donosi. Panamska družba Profit Club naj bi se po zagotovilih združbe ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, v resnici pa denarja vlagateljev niso investirali v dogovorjene naložbe, pač pa so ga porabili za druge namene.

Tožilstvo Šprahovi očita tudi domnevno pranje denarja: menda, tako tožilstvo, naj bi vedela, da so sredstva pridobljena protipravno. Na svoj račun v Abu Dabiju naj bi prejela najmanj 117.216 evrov, ki naj bi jih nato porabila za osebne potrebe, od oblačil in čevljev do kozmetike.

Šprahova je zavrnila vse očitke iz obtožnice, sodni postopek pred tričlanskim senatom pa se bo začel šele, ko bo odločeno o zahtevi obrambe za izločitev po njihovem mnenju nezakonito pridobljenih dokazov.