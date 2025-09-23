Urošu posodila svoj račun in pristala na sodišču

PREVARA

Tanja Čop trdi, da ni vedela za goljufijo na račun BBC.

Zdaj je dokončno. Sandi Mikulin in Branko Pavlović morata zaradi pretkane prevare na račun britanskega medijskega koncerna British Broadcasting Corporation (BBC) v zapor. Prvi, kot je odločilo ljubljansko višje sodišče, ki je obema v celoti potrdilo kazen prvostopenjskega sodišča, bo v zaporu 14 mesecev, drugi pa leto dni. Mikulin mora plačati še 2500 evrov, Pavlović pa 3500 evrov stranske denarne kazni. To je moj krvavo zasluženi denar. Če ga boš nakazala nazaj, te bom ubil. Več sreče, če temu lahko tako rečemo, je imela tretja soobtožena Tanja Čop. »O pranju denarja res nisem vedela nič. ...