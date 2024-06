Urbaniji grozi zapor

Ljubljansko državno tožilstvo je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v primeru neplačevanja javne službe STA. To so storili po vloženi ovadbi zoper nekdanjega direktorja Urada za komuniciranje Uroša Urbanijo.

Za kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen

Pravna mreža za varstvo demokracije je namreč v sodelovanju z odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle maja 2021 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA) kazensko ovadila tedanjega direktorja urada vlada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo. Med drugim so mu očitali, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti, s čimer je agenciji povzročil večjo škodo.

Pristojna okrožna državna tožilka je nato od sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe in jim za to postavila rok, ki se je večkrat podaljšal. Policijska uprava Ljubljana je nato decembra 2023 na ljubljansko tožilstvo podala kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Kot so za STA tedaj pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so podali kazensko ovadbo po 257. členu kazenskega zakonika, ki za zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic predvideva zaporne kazni.

Danes pa so na ljubljanskem državnem tožilstvu za STA pojasnili, da »je bil v zadevi, o kateri poizvedujete, zoper eno fizično osebo vložen obtožni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 257. člena Kazenskega zakonika«.

Omenjene določbe določajo, da se uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, kaznuje z zaporom do treh let.

Podrobnosti niso znane, Pravna mreža za varstvo demokracije pa je Urbaniji v prvotni ovadbi očitala nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA, ker je v nasprotju z zakonskimi določili ustavil financiranje javne službe STA za več kot 300 dni.

Urbanija pa je sicer proti predstavnici Pravne mreže za varstvo demokracije Katarini Bervar Sternad in tedanji odvetnici Nataši Pirc Musar (ker je odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle sodelovala pri ovadbi proti Urbaniji) vložil ovadbo zaradi krive ovadbe, ki pa jo je tožilstvo zavrglo.