Uprizoril lastno smrt, da bi se izognil kazni

James Clacher, 57-letni moški, ki je pobegnil v tujino, potem ko so ga obtožili spolnih napadov, je navsezadnje obsojen. Clacher je maja 2022 izginil iz Bellshilla na Škotskem, a so ga maja 2024 izsledili v Španiji in ga aretirali na podlagi mednarodne tiralice, nato pa vrnili na Škotsko, da so mu sodili. Spoznan je za krivega hudega spolnega napada na dve ženski avgusta 2019 in septembra 2020.

Nekdanji lastnik fitnesa je uporabljal spletne strani za zmenke, kot sta Tinder in Bumble, tam vzpostavil stik z ženskami in jih nato napadel na njihovih domovih. Njegova prva znana žrtev je bila napadena v njenem domu v Ayrshireu avgusta 2019, druga pa v Glasgowu septembra 2020. V obeh primerih je Clacher izkoristil zaupanje žensk, ju napadel in posilil.

Aretacija je bila filmska. FOTO: Guradia Civil Interior

Prva žrtev, ki je Clacherja spoznala na Tinderju, je sodišču povedala, da jo je napadel 10 do 15 minut po tem, ko se je avgusta 2019 pojavil pri njej doma. Povedala je, da jo je zgrabil, potisnil ob steno in spolno napadel. »Rekel ni niti besede. Rekla sem: 'Tega ne maram. Tega nočem početi.' To sem ponavljala,« je povedala sodišču in dodala, da je ignoriral njene besede. »Moje telo se je začelo tresti in začela sem jokati,« je še povedala. V njeni spalnici ji je še enkrat storil silo.

Zanikal obtožbe

Da bi se izognil pregonu, je Clacher maja 2022 uprizoril lastno smrt. Njegov avto so našli zapuščen v parku Loch Long v Argyllu in Buteu skupaj z zapisom, ki je namigoval na samomor. Policija je sprožila iskalno akcijo, vendar Clacherja niso našli. Šele novembra 2023, po 18 mesecih, so primer znova obudili.

Na sodišču v Glasgowu je Clacher zanikal obtožbe in trdil, da je bil vsak spolni stik sporazumen. Sodnik Lord Cubie ga je opisal kot osebo, ki je delovala v »izkrivljenem in sebičnem duhu«. Koliko časa bo za rešetkami, še ni znano, je pa sodnik napovedal, da bo zaporna kazen dolga.