Upokojenki dejal, da ji mora popraviti televizijo, sledil je šok

V četrtek okoli 10.30 je na območju Brezovice prišlo do drzne tatvine iz stanovanjske hiše, poroča ljubljanska policijska uprava. Neznani storilec je na domu zamotil starejšo oškodovanko pod pretvezo, da ji mora popraviti televizijo.

Medtem je drugi storilec vstopil v odklenjeno hišo, jo pregledal in odtujil gotovino. Lastnica je oškodovana za okoli 3000 evrov. Storilca sta se s kraja dogodka odpeljala s temnejšim vozilom, z zatemnjenimi stekli.

Opis storilca: moški, star 35–40 let, visok 165–170 cm, srednje postave, temnejše polti, neobrit, na glavi je imel črno kapo s šiltom, nosil črna sončna očala, oblečen v temnejša oblačila, govoril slovensko.

Žrtve predvsem starejši občani

Policija opozarja, da drzne tatvine iz stanovanjskih hiš storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. »O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažamo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj dogodka. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj dogodka tudi zapustijo,« opozarja Policijska uprava Ljubljana.