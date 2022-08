Upokojenka žrtev ljubezenske prevare: lažnemu zdravniku nakazala zajetno vsoto

Iz mariborske policijske uprave že drugič v zgolj mesecu dni poročajo o primeru spletne ljubezenske prevare, tokrat z območja Ormoža. Tamkajšnji policisti so bili obveščeni, da je starejša ženska v prepričanju, da si prek spleta dopisuje z zdravnikom v Jemnu, ki potrebuje denar za varščino za prevzem paketa, nakazala večjo vsoto denarja.

O podobnem primeru so poročali že sredi julija. Starejša ženska, prav tako prepričana, da si prek spleta dopisuje z zdravnikom v tujini, ki potrebuje denar za vrnitev domov, je bila na koncu ob več deset tisoč evrov.

Na policiji opozarjajo, da se dopisovalci pri takšnih spletnih prevarah žrtvam predstavljajo pod različnimi krinkami in izgovori o tem, zakaj ne morejo do denarja. Za zdravniki v tujini, vojaki na mirovni misiji ali nesrečnimi vdovci na naftni ploščadi pa lahko stojijo pretkani kriminalci, ki prek spleta tako nagovarjajo ženske in se bogato okoriščajo. Za t. i. ljubezenske oziroma romantične goljufije je značilno, da želijo storilci z žrtvami navezati čustveno zvezo in so z njimi prek e-pošte ali telefona v stiku tudi po več mesecev.

Tovrstne oblike spletnih goljufij velikokrat niso prijavljene policiji ali pa so prijavljene šele več mesecev po transakcijah, zato na policiji opozarjajo, naj se oškodovanke nanje obrnejo kar najhitreje po opravljenih transakcijah, saj to v največji meri vpliva na možnost povrnitve denarja.

Več o ljubezenskih spletnih prevarah je mogoče prebrati na spletni strani www.varninainternetu.si.