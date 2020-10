Upokojenec umrl po padcu v gnojno jamo

Četrtek se je ravno prevesil v drugo polovico dneva, ko so gasilce PGD Idrija obvestili o delovni nesreči; zgodila se je v neposredni okolici Idrije. Pri priči so odhiteli na pomoč. Morali so po ozki Prešernovi ulici strmo v breg, na Čerinovše, kot se reče temu hribovskemu predelu, s katerega se je ob jasnem vremenu lepo razgledovati tako tja dol v Idrijo kot v nasprotni Kovačev Rovt.Da pa bodo na kraju nesreče tako nemočni, tega niso mogli slutiti, tega ni mogel slutiti niti njihov poveljnik Andrej Bezeljak. »Takoj smo pomagali idrijskim reševalcem pri reanimaciji poškodovanca, a je kljub trudu vseh vpletenih že na kraju ...