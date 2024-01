Po torkovem nasilnem dogodku v Domu starejših občanov (DSO) v Grosupljem, ko je obiskovalka (domnevno nečakinja) popoldne prišla na obisk k starejšemu varovancu ter ga udarila, dogajanje pa prenašala prek družabnega omrežja tiktok, je javnost pred taisto stavbo slabih 48 ur po dogodku dobila pojasnilo direktorice DSO Metke Velepec Šajn o dogajanju, ki je šokiralo Slovenijo in s katerim so se tudi v grosupeljski ustanovi srečali prvič in ga preiskuje policija. Ustrezno zaščitili žrtev »O dogodku smo bili obveščeni s klicem gospoda, ki je na družbenem omrežju spremljal dogodek in nas o tem tak...