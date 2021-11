Upokojenca ukrotila požar (FOTO)

Sredi ponedeljka, bilo je pol ure pred poldnevom, so se gasilska intervencijska vozila na nujni vožnji usmerila proti spodnjemu predelu naselja Moste pri Žirovnici. Izpod strehe enega izmed večstanovanjskih blokov se je valil dim, ki ni napovedoval nič dobrega. Jože Uršič je opazil dim in takoj javil o požaru. FOTO: Boštjan Fon Poniglavo se je ogenj zavlekel v ostrešje in na obzorju je bila katastrofa, če ne bi pred prihodom gasilskih enot omejili plamenov in pridobili časa z umnim posredovanjem stanovalcev ter pravočasno opaženim začetkom gorenja. V glavnih vlogah sta nastopila 74-letni up...