Reka Sava je v zadnjih desetletjih v Posavju spremenila svojo podobo. Iz nekdaj hitre reke je postala skoraj stoječa voda, na brežiškem območju jo imenujejo kar morje. Podobo je spremenila zaradi gradnje HE na spodnji Savi. Čeprav se naravovarstveniki jezijo nad takim početjem, pa se je večina vdala v usodo in poskuša iz tega izvleči kaj dobrega. Ena od teh dobrih stvari so urejene pešpoti ob bregovih, ki so v zadnjih letih, ko so se ljudje začeli več gibati in rekreirati, vedno obljudene. Naravovarstveniki sicer menijo, da steze niso potrebne po obeh straneh in vzdolž cele Save, ker sprehaja...