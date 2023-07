Janez upal na skoraj 40 tisočakov, dobil pa ne bo niti centa

Policist Ivan Vran ter nekdanja partnerja Janez Kremzer in Katja D. so se pred sedmimi leti, natančneje 1. novembra 2016, znašli v situaciji, zaradi katere Kremzer še danes na sodišču išče pravico. In to iz razloga, ker naj bi bil policist med takratno intervencijo zelo grob do njega oziroma naj bi ga celo surovo pretepel. Vse pa le za to, ker je bil, kot je prepričan Kremzer, v intimnem razmerju s Katjo D., takratno njegovo življenjsko sopotnico, v tistem obdobju sta se sicer že razhajala.

Po njegovem prepričanju bi mu morala zato država izplačati 39.500 evrov odškodnine, tako za nepremoženjsko kot premoženjsko škodo. Vran naj bi namreč zoper Kremzerja sprožil več postopkov, ki so trajali več let, in je zaradi tega Kremzerju nastala tudi poslovna škoda, saj je samostojni podjetnik. Za duševne bolečine zaradi razžalitve njegovega dobrega imena, pretrpljenega strahu, posega v pravico do zasebnosti, dostojanstva in domnevne nedolžnosti je zahteval 29.500 evrov, za povzročeno premoženjsko škodo pa 10.000.

Zgrabil je proti njegovi pištoli, tok pištole je že odprl in vlekel pištolo iz nje.

Enaiinštiridesetletnik svoj boj za pravico bíje že vse od tistega prvonovembrskega dne. Zaradi njegovih pritožb sta bila tako Vran kot njegova policijska kolegica Kristina Brvar deležna notranjevarnostnih postopkov znotraj policije in notranjega ministrstva. Vsi pristojni organi so ugotovili, da sta na intervenciji ravnala zakonito in strokovno. Senat sektorja za pritožbe zoper policijo je junija 2017 sklenil, da niso mogli potrditi pritožnikovega očitka, da je bila intervencija konstrukt policista Vrana in Katje D.

»Kljub poznanstvu policista Vrana s Katjo D. se v danem primeru ni mogel izločiti, saj je bilo treba izvesti nujne naloge zagotavljanja varnosti, ki jih nalaga zakon. Policista pa sta bila napotena na kraj prek dežurnega policijske postaje in na začetku sploh nista vedela, da gre za pritožnika. Nikakor pa nista mogla odkloniti ukazane naloge, saj je v konkretnem primeru šlo za varnost oseb, in tudi če bi bili razlogi za izločitev, se na prvo mesto postavi varnost,« je sklenil senat.

Videl naj bi hudiča

Da naj bi Vran takrat dobro vedel, kam gre na intervencijo, je bil nasprotno prepričan odvetnik Aleksander Pevec, ki je na pravdanju proti državi na ljubljanskem okrožnem sodišču v vlogi Kremzerjevega pooblaščenca pojasnil, da ko je Kremzerjev oče policistoma odprl vrata, naj bi mu Vran rekel »saj se že poznamo« ter »zdaj bo pa on že videl hudiča«. Policistka je, ko jo je odvetnik vprašal, ali je slišala omenjene Vranove besede, dejala, da ne. A če bi jih, »bi si jih zapomnila«.

Tistega dne je namreč operater na operativno-komunikacijskem centru policije sprejel klic Katje D. Povedala mu je, da ji partner Janez Kremzer poskuša poriniti nož v roke in da se je pred tem hotel samopoškodovati. Na teren oziroma do hiše družine Kremzer sta bila takoj napotena domžalska policista Vran in Brvarjeva. Vrata jima je odprl Kremzerjev oče in ju napotil po stopnicah v zgornje nadstropje, kjer je v dnevni sobi stal Kremzer in imel roke prekrižane na prsih.

Policist ga je moral vkleniti. Fotografija je simbolična. FOTO: Kewiko/Shutterstock

»Vprašala sem ga, kje ima nož, a ni nič odgovoril. Rekla sem mu, naj razpre roke, kar je tudi storil. A noža nisem videla,« se je na sodišču po vseh teh letih spominjala Brvarjeva. In nadaljevala, kako se je približala Kremzerju, a da jo je ta nato udaril v obraz in se vrgel na policista Vrana. »Zgrabil je proti njegovi pištoli, tok pištole je že odprl, in vlekel pištolo iz nje. Tedaj sva oba z Vranom skočila proti njemu, on ga je nato obvladal s strokovnim prijemom in ga vklenil. Potem sva ga odpeljala na policijsko postajo,« je nadaljevala policistka in dodala, da je Kremzerja na policijski postaji pregledala zdravnica, nato pa je zaprosila za spremstvo policije, ko so moškega od tam peljali v psihiatrično bolnišnico. Od tam pa je bil že naslednji dan izpuščen.

Nedosegljiva za komentar

Na eni od sej senata za reševanje pritožb zoper delo policistov je Vran tudi podrobneje pojasnil, kako naj bi se Kremzer upiral. Najprej mu je tako ukazal, da naj odroči. Pri čemer je v eni roki videl telefon, druga pa je bila videti prazna. A je obstajala možnost, kot je menil policist, da je imel Kremzer nož za pasom, saj je imel zgoraj oblečen pulover in se ga ne bi dalo videti. S policistko sta mu rekla, da bosta izvedla varnostni pregled in v trenutku, ko sta se mu približala, je, tako Vran, Kremzer s svojo desno roko udaril policistko v levo lice s pestjo, poskušal pa je udariti tudi njega. Policistu je njegov udarec uspelo blokirati s svojo desno roko, ga prijeti za desno ramo in oba sta nato padla na kavč. Takrat pa je nato pritožniku uspelo seči do toka policistove pištole, na kateri je odprl varnostno sponko in začel vpiti, da ju bo postrelil.

Sodišče je odločilo, da Kremzerju ne pripada odškodnina. FOTO: Leon Vidic

Policist se je spominjal, da je Kremzer držal za ročaj pištole in jo vlekel proti sebi, kot da jo želi izvleči. Na srečo, kot je dodal, pa je tok narejen tako, da je varovan na način, da lahko pištolo za uporabo izvleče le tisti, ki jo nosi.

Na vprašanje, kdaj je spoznal Katjo D., je Vran odgovoril, da leta 2015 v zvezi obravnavanja nasilja Kremzerja do nje. S Katjo D. se je nato v dveh letih, med letoma 2015 in 2017, videl od 10- do 15-krat. Občasno sta se tudi slišala po telefonu, ko ga je spraševala, kaj naj naredi glede domnevne nevarne vožnje moža. Pri čemer jo je vedno napotil na policijo. Na vprašanje, ali je bil kdaj v intimnem odnosu z njo, pa je policist odgovoril, da je to njegova osebna stvar.

Vsi pristojni organi so ugotovili, da sta domžalska policista na intervenciji ravnala zakonito in strokovno. FOTO: Dejan Javornik

In kako se je za Kremzerja tokrat končal postopek na ljubljanskem okrožnem sodišču? Tožbo proti državi je izgubil. »Tožnik je bil s tožbenim zahtevkom neuspešen,« so nam odgovorili na državnem odvetništvu. Komentar na to smo želeli tako od odvetnika Pevca kot od Kremzerja, a nam ju ni uspelo priklicati.