Uničili so ji kampiranje, ostala tudi brez osebnih dokumentov

Policiste so v torek zgodaj zvečer obvestili, da je nekdo popoldne vlomil v VW tourana, parkiranega v bližini enega od kampov pri Kobaridu. Storilec je razbil levo stransko steklo in nato iz notranjosti vozila odvzel denarnico z vsebino (v njej je imela oškodovanka poleg gotovine in bančnih kartic tudi osebne dokumente).



Okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Novi Gorici. V avtomobilih ne puščajte vrednejših predmetov Policija ob tem opozarja na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov in svetuje, da v osebnih avtomobilih ne puščate vrednejših predmetov na vidnih mestih (npr. na sedežih, policah ali na drugih vidnih mestih). Prav tako vrednejši predmeti (denar, bančne kartice, zlatnina …) ne sodijo v predale vozil. Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo in vključiti alarmno napravo.



Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo, to takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.



Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Svetujejo pa, da takoj pokličite policijo.