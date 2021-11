Umrla znana veleposlanica

Nekdanja diplomatka in veleposlanica v BIH Nataša Vodušek je umrla v 55. letu starosti. Delo veleposlanice je opravljala od februarja 2006 do decembra 2008, ko je predčasno končala mandat.

Voduškova je bila po izobrazbi politologija, med drugim je bila slovenska konzulka v Švici, pooblaščena ministrica in namestnica vodje sektorja za zahodno, severno in srednjo Evropo na MZZ ter namestnica vodje sektorja za vzhodno Evropo in srednjo Azijo na MZZ. Pogreb bo v soboto na Ptujski gori, so potrdili v družinskem krogu, piše STA.

Leta 2011 je bila Voduškova obsojena zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti v Bosni in Hercegovini, službo pa je izgubila dve leti kasneje, ko je morala na prestajanje kazni. Ta kazen ji je bila izrečena, ker je oktobra 2008 v Sarajevu vinjena zapeljala skozi rdečo luč na semaforju in povzročila hudo prometno nesrečo, v kateri je bil hudo poškodovan voznik drugega vozila.