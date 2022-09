Umrla peška (79 in motorist (25): policija išče zelo urejena voznico s frozuro

V sredo 14. septembra, nekaj pred poltretjo uro popoldne, so policisti na številki 113 v operativno-komunikacijskem centru novomeške policijske uprave prejeli klic o prometni nesreči motorista v bližini naselja Straža pri Raki. Na kraj so napotili krške in novomeške prometne policiste, regijski center za obveščanje pa gasilce in reševalce. Po prvih ugotovitvah ogleda je 25-letni motorist med vožnjo proti Veliki vasi zadel 79-letno peško. Posledice silovitega trka so bile tako hude, da jima reševalci in zdravnik niso mogli več pomagati in sta oba umrla na kraju.

Motorist je bil sicer v polni motoristični opremi. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Zaradi ogleda je bila cesta Raka – Velika vas pri Straži pri Raki zaprta do 17.45 ure.

Do te prometne nesreče je letos na območju policijske uprave Novo mesto v prometu umrlo sedem oseb (v enakem lanskem obdobju osem).

Poziv očividcem

Preiskava okoliščin nesreče še ni zaključena, zato policija poziva morebitne očividce, ki so bili v kritičnem času v bližini oziroma se peljali mimo, videli motorista ali peško (bila naj bi z dvema psoma), da se javijo policiji. Policisti so prišli do podatka, da se je po cesti od Velike vasi proti Raki v tistem času peljal manjši bel avto, ki ga je vozila voznica, po opisu zelo urejena, s frizuro, podobno trajni. Voznico, ki bi se prepoznala, prav tako prosijo, da se javi policiji.

Policija poziva vse, ki bi lahko pomagali pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče, da to sporočijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.