Umrla na nevarnem odseku

Ali se je res morala zgoditi nesreča s smrtnim izidom, da se bodo odgovorni končno zganili? To je vprašanje, ki si ga marsikdo zastavlja po nedeljski tragediji na cesti med krajema Velike Lipljene in Št. Jurij pri Grosupljem. Gre za vsega skupaj dvokilometrski odsek, ki se iz smeri Turjaka proti Grosupljemu spusti po 15-odstotnem naklonu ovinkastega klanca skozi gozd.Četudi je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro in na nevarnost spolzkega cestišča opozarjajo prometne table, se že zaradi vožnje po klancu navzdol le malokdo vozi tako počasi. To pa je, predvsem v trenutkih, ko je zaradi padavin cesta mokra in spolzka, hitro ...