Umrla med opravljanjem dela

S PU Koper so sporočili, da je v UKC Ljubljana za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila v torek v Dantejevi ulici v Izoli, umrl 45-letni državljan Bosne in Hercegovine. Spomnimo, delavci so delno na pločniku in delno na vozišču parkirali manjše tovorno vozilo in z njega s samokolnico vozili beton na gradbišče.

Poškodbe so bile prehude. FOTO: Leon Vidic

»Iz smeri San Simona je pripeljal voznik osebnega avtomobila, 54-letni domačin, ki je želel ustavljeno tovorno vozilo obvoziti, ker pa je z nasprotne smeri pripeljalo drugo vozilo, tega ni mogel storiti, zato je s prednjim delom trčil v zadnji del ustavljenega tovornega vozila,« je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper. Iz tovornega prostora je po trčenju padel delavec, 45-letni državljan BiH, in obležal na pločniku hudo ranjen.

Voznika osebnega avtomobila bodo policisti kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, za voznika tovornega vozila pa bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi nepravilnega parkiranja.

10 metrov v globino

Na PU Ljubljana so pojasnili več okoliščin tragične nesreče, o kateri smo na kratko poročali včeraj in v kateri je v četrtek umrl 79-letni voznik traktorja.

»Nekaj pred 14. uro smo bili obveščeni o dogodku, v katerem je na območju Izlak umrl voznik traktorja. Po doslej zbranih obvestilih je pri opravljanju del s traktorjem trčil v betonski robnik ob previsu, pri čemer je traktor obstal na vrhu, voznik pa je padel iz njega čez previs okoli 10 metrov v globino,« je pojasnil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik PU Ljubljana, in dodal, da je traktorist zaradi poškodb umrl na kraju dogodka.

»Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sklenil. Po poročanju republiškega centra za obveščanje so posredovali tudi člani PGD Zagorje ob Savi in Izlake ter traktor, ki je bil naslonjen na drevesa, varovali pred nadaljnjim zdrsom proti naselju.