Umrl znani pomurski glasbenik: bil je dober mož in oče dveh odraslih sinov

Prav v času, ko so se svojci, prijatelji in znanci na murskosoboškem pokopališču v sredo popoldne poslavljali od 44-letnega nekdanjega nogometnega vratarja Nikole Talaberja, ki je 9. junija kot motorist umrl v prometni nesreči pri naselju Rankovci, se je le nekaj kilometrov stran pripetila nova huda nesreča, ki je bila usodna za voznika kolesa z motorjem. Pomurski policisti so bili v sredo ob 15.44 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v križišču za naseljem Satahovci na cesti od naselja Krog v smeri Tišine, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in kolesa z motorjem....