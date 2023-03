Umrl zaradi malomarnosti? Razkrivamo, kaj se je zgodilo na širšem območju Ljubljane

Včeraj dopoldne se je v okolici Pijave Gorice zgodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Po podatkih policije je življenje izgubil 74-letni moški.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je s 73-letnim lastnikom gozda izvajal sečnjo dreves. Pri tem je odžagano deblo drevesa padlo na moškega in ga tako hudo poškodovalo, da je takoj umrl. Policisti so opravili ogled, udeležila sta se ga tudi dežurni preiskovalni sodnik in tožilec,« so nam sporočili s PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah ter okoliščinah obvestili pristojno tožilstvo.

Policija opozarja

»Pri sečnji dreves in čiščenju gozdnih površin svetujemo posebno previdnost. V gozd se ne odpravljajte sami, upoštevajte pravila varnosti pri delu, usposobite se za varno delo z motorno žago ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo (čelado z glušniki, protivrezno obutev in hlače). Svetujemo, da zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam. Tudi obiskovalci gozdov pazite na lastno varnost in se ne gibajte pod podrtim drevjem,« svetujejo policisti.