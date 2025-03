Umrl v nočnem požaru, na balkonu so našli truplo Hasana

Le nekaj dni po dogodku v Trzinu, kjer sta zaradi požara, ki naj bi ga namerno zanetil 72-letnik, umrla on in 89-letna ženska, so z ljubljanske policijske uprave ponovno poročali o tragediji. V ljubljanskem Polju je namreč v požaru v noči na četrtek umrl 48-letni Hasan V. Policisti so bili včeraj še na delu, zato je o vzrokih za požar prezgodaj sklepati.

»Danes ponoči smo bili obveščeni o obsežnejšem požaru v enem od pritličnih stanovanj večstanovanjske stavbe na območju Most. Posredovali so gasilci, ki so ogenj v stanovanju pogasili in omejili, da se ni širil naprej, in policisti, ki so zavarovali kraj požara. Prav tako so bili evakuirani stanovalci stavbe,« je okoliščine predstavil tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic.

Preiskovalci so včeraj opravili ogled pogorišča.

Kot nam je povedal vodja intervencije Blaž Kovač iz Gasilske brigade Ljubljana, so ob 1.20 prejeli klic, da je v Polju, Cesta XII, zadimljeno stanovanje. Izvozili so s sedmimi vozili, in ko so 11 minut pozneje prispeli, so bili plameni v pritličnem stanovanju že vidni, prav tako so bila stekla že popokana. Gasilci so v šestih minutah ukrotili ogenj, iz bloka pa evakuirali 107 stanovalcev. V stanovanju oziroma na zaprtem balkonu so naleteli na moškega, ki ni kazal znakov življenja. Zdravniku tako ni preostalo drugega, kot da potrdi njegovo smrt.

Skupaj je v intervenciji sodelovalo 16 ljubljanskih poklicnih gasilcev, pridružilo pa se jim je tudi 6 prostovoljcev iz bližnjega PGD Slape-Polje. Kovač je pohvalil dobro sodelovanje vseh pristojnih služb – gasilske, reševalne in policije. Kot zgledno je opisal tudi sodelovanje stanovalcev bloka, ki so upoštevali vsa navodila za evakuacijo.

Zagorelo je v pritličnem stanovanju.

Stanovalce bloka so evakuirali.

Vzrok za nastanek požara v stanovanju, ki je bilo uničeno v celoti, še ni znan.

Živel je sam

Zgodilo se je v ljubljanskem Polju.

Kot je še sporočil Tomaževic, je 48-letnik po prvih podatkih policije torej umrl zaradi posledic požara. Kot je pojasnil, naj bi v stanovanju prebival sam. Kot smo izvedeli od sosedov, naj bi Hasan tam sam živel po ločitvi. Kot je še pojasnil Tomaževic, druge osebe v požaru niso bile poškodovane, stanovalci pa so se po intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja.

»Vzrok za nastanek požara v stanovanju, ki je bilo uničeno v celoti, še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil, ogleda kraja dejanja in kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je še sporočil predstavnik ljubljanskih policistov.