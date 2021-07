Umrl v nesreči rešilca

V nedeljo ob 22.13 se je na cesti med Slovenj Gradcem in Kotljami, pri naselju Vrhe, zgodila tragedija. Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, je pojasnila, da so bili v nesrečo vpleteni 24-letni voznik reševalnega vozila ter trije njegovi sopotniki, stari 21, 75 in 85 let, pri čemer je žal slednji, 85-letni sopotnik, utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.



»Voznik reševalnega vozila je vozil iz smeri Slovenj Gradca proti Kotljam. Zunaj naselja Sele-Vrhe je v nepreglednem desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Vozilo je zdrselo na nasprotno smerno vozišče in trčilo v osebni avto 26-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti. Po trčenju je reševalno vozilo odbilo v levo zunaj vozišča, kjer je najprej trčilo v obcestni robnik in nato v skalo na travniku, kjer se je prevrnilo na bok,« je pojasnila Trbulinova. Tudi 26-letni voznik drugega vozila je bil huje poškodovan. In dodala, da sta si kraj prometne nesreče, v kateri so posredovali celjski prometni policisti, ogledali tudi preiskovalna sodnica in dežurna okrožna državna tožilka. Take nesreče ne pomnijo Direktorica ZRCK Marijana Kašnik nam je povedala, da je za njo neprespana noč, saj tako hude nesreče, s tragičnimi posledicami, v katere se je vpletel voznik njihovega reševalnega vozila, ne pomnijo. »Našemu reševalcu in sopotniku smo takoj po nesreči ponudili psihološko pomoč zdravstvenega zaupnika, saj sta bila povsem iz sebe. Vozilo je bilo sicer na nenujni vožnji, saj sta dva starejša pacienta naložila v slovenjgraški bolnišnici in ju nameravala odpeljati domov. A žal se je med potjo zgodilo, česar nihče ni mogel predvideti. S svojci sočustvujemo in jim izrekamo iskreno sožalje,« je še dejala Kašnikova.

