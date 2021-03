Umrl, preden bi se odpravil na izlet

Gorenjski policisti so v torek obravnavali smrt osebe na izletniškem izhodišču. Pri moškem je bila najdena tudi planinska oprema. Odrejena je bila obdukcija.



Določene okoliščine se še preverja, do zdaj zbrana obvestila pa ne kažejo na sumljivo smrt, so pojasnili pri kranjski policijski upravi.

