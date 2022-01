Škofjeloški policisti so v soboto obravnavali smrt moškega, ki je umrl na območju Breznice pod Lubnikom. Okoliščine kažejo na zdravstveni razlog.

Gorenjski operativnokomunikacijski center je na številko 113 ob koncu tedna sprejel 19 obvestil o prometnih nesrečah (ena s telesnimi poškodbami) 10 prijav kršitev predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju ter tri v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa prijavo sumov tatvine, vloma, povzročitve lahke telesne poškodbe in poskusa ropa. Policisti so v dveh postopkih zasegli manjšo količino prepovedane droge in vodijo prekrškovni postopek. Zaradi nadaljevanja kršitve javnega reda je bila pridržana ena oseba.